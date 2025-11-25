logo pulso
Nápoli rinde emotivo homenaje a Diego Maradona en quinto aniversario de su muerte

El estadio del Nápoli se convierte en escenario de recuerdos y homenajes en honor a la figura de Diego Maradona en el quinto aniversario de su fallecimiento.

Por AP

Noviembre 25, 2025 05:44 p.m.
Nápoli rinde emotivo homenaje a Diego Maradona en quinto aniversario de su muerte

NÁPOLES, Italia (AP) — El Nápoli y sus aficionados rindieron homenaje a Diego Maradona en el quinto aniversario de su muerte.

Un video de Maradona se mostró en las pantallas gigantes del estadio antes del partido del martes contra Qarabag en la Liga de Campeones. El locutor del estadio diciendo: "Nápoles quiere recordarte con un video especial. Hace cinco años nos dejó el más grande de todos los tiempos."

Todo el estadio coreó "Diego, Diego."

En el minuto diez —el número de camiseta de Maradona— los aficionados comenzaron a corear "solo hay un Maradona" y a cantar canciones sobre él, al mismo tiempo que ondeaban banderas, bufandas y camisetas del equipo en su honor.

Maradona murió de un ataque al corazón a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, dos semanas después de ser dado de alta de un hospital en Buenos Aires tras una cirugía por un coágulo en el cerebro.

Llevó al Nápoli a sus dos primeros títulos de la Serie A en 1987 y 1990 y el estadio del club fue renombrado Stadio Diego Armando Maradona tras su muerte.

Maradona, quien llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo de 1986, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

