Napoli se impone 3-2 en Génova con penalti agónico

GÉNOVA, Italia (AP) — Rasmus Höjlund anotó un penalti en el último suspiro mientras el Napoli, con diez hombres, ganó 3-2 en Génova en la Serie A, manteniendo la presión sobre los dos clubes principales de Milán.

Höjlund tuvo la suerte de que el portero del Génova, Justin Bijlow, no pudo detener su disparo bajo, a pesar de tocar el balón con el brazo en el quinto minuto del tiempo de descuento.

El penalti fue otorgado después de que Maxwel Cornet, quien acababa de entrar como sustituto, fuera considerado tras una revisión del VAR que había pateado el pie de Antonio Vergara, después de que el centrocampista del Napoli cayera dramáticamente al suelo.

El segundo gol de Höjlund en el partido colocó al Napoli a un punto detrás del AC Milan y a seis del Inter de Milán. Ambos tienen un partido menos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Demostramos que somos un equipo que nunca se rinde, incluso en situaciones difíciles, en emergencias, y a pesar de estar en inferioridad numérica, tuvimos la determinación de ganar. Estoy orgulloso de la actitud de mis jugadores, y les agradezco y felicito porque la victoria fue merecida", dijo el entrenador del Napoli, Antonio Conte.

El Napoli tuvo un mal comienzo con el portero Alex Meret derribando a Vitinha tras un pase atrás fallido de Alessandro Buongiorno apenas segundos después de comenzar el partido. Una revisión del VAR confirmó el penalti y Ruslan Malinovskyi anotó desde el punto en el segundo minuto.

Scott McTominay estuvo involucrado en ambos goles cuando el Napoli respondió con un doblete rápido. Bijlow detuvo su primer intento en el minuto 20, pero Höjlund aprovechó el rebote, y McTominay disparó desde unos 20 metros para poner el 2-1 un minuto después.

Sin embargo, McTominay tuvo que salir en el descanso con lo que parecía una lesión muscular, y otro error de Buongiorno permitió a Lorenzo Colombo anotar en el 57 para el Génova.

"Scott tiene un problema en el glúteo que ha tenido desde que comenzó la temporada. A veces se inflama", dijo Conte sobre McTominay. "Le hubiera gustado continuar, pero preferí que no tomara riesgos porque es un jugador clave para nosotros".

El defensa central del Napoli, Juan Jesus, fue expulsado en el 76 después de recibir una segunda tarjeta amarilla por sujetar al sustituto del Génova, Caleb Ekuban.

El Génova buscó un gol de la victoria, pero fueron los visitantes quienes celebraron tras un final dramático.

"El penalti no fue perfecto. También tuve suerte, pero lo que importa es que ganamos", dijo Höjlund.

Fiorentina lamenta la oportunidad perdida

La Fiorentina estaba en camino de salir de la zona de descenso hasta que el defensor del Torino, Guillermo Maripán, anotó en el tiempo de descuento para un empate 2-2 en el último partido .

La Fiorentina había remontado después del gol temprano de Cesare Casadei para los visitantes, con Manor Solomon y Moise Kean anotando al inicio de la segunda mitad.

Una victoria por 2-1 habría sacado a la Fiorentina de la zona de descenso, pero Maripán igualó en el minuto 94 con un cabezazo dentro del poste lejano tras un tiro libre, lo que pareció una derrota para el equipo local.

La Fiorentina había perdido sus tres partidos anteriores, incluido contra el Como en la Copa de Italia .

Más temprano, la Juventus anunció la extensión del contrato de su estrella Kenan Yildiz hasta junio de 2030.