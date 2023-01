Nascar México Series sin grandes cambios

El Presidente y Director General de Nascar México Series, Jimmy Morales, manifestó que la siguiente temporada 2023 del campeonato no presentará grandes cambios y que espera continuar por el sendero del éxito.

“Venimos de un año muy positivo después de todo lo que dejó la pandemia, con autódromos llenos en las 12 fechas que tuvo el 2022, y con la aceptación total del público que ya estaba ávido de presenciar el magnífico espectáculo que es NASCAR México”, comentó.

Dijo además que se está trabajando duro en el tema de patrocinios que es un aspecto que afecto al deporte mundial por la pandemia y que el objetivo es lograr una negociación beneficiosa para ambas partes, porque para las empresas, representa una oportunidad de publicitar y aumentar las ventas de sus productos.

“Debe ser interesante y atractivo, lo suficiente para que los patrocinadores quieran apoyarte, es decir, que vean un beneficio en aparecer en tu evento y estoy convencido que Nascar México lo tiene. Es importante destacar la difusión que tenemos a través de dos televisoras como Fox Sports y Claro Sports, donde llegamos a más de 70 millones de clientes potenciales para nuestros patrocinadores y los de los equipos, con la transmisión de nuestras carreras, más las repeticiones, a lo que se suman medios impresos, radio y redes sociales”,

Fue tajante al comentar que se les ofrece una plataforma que les sirve para impulsar sus ventas, un altavoz para representar a su marca: “El objetivo es que la marca obtenga publicidad y que el mayor número de gente posible la vea, sabemos que NASCAR México tiene ese poder”.

En lo que se refiere a la parte técnica de los autos, aclaró que no habrá grandes cambios: “Si vemos la competitividad que existe, consideramos que por el momento no hacen falta grandes modificaciones. En 2022 pudimos ver que equipos que recién comienzan, han logrado vencer a los ya consolidados y eso es muy importante, no solamente para el espectáculo, sino también para la serie”.