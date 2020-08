NBA abrirá su burbuja a invitados en los Playoffs

Antes del arranque de la postemporada en la burbuja de Orlando, la NBA estableció nuevos lineamientos para continuar con los cuidados en sus estrellas.

La Liga y la NBPA (Asociación de jugadores) informaron a los equipos sobre las pautas para que los jugadores lleven invitado. De acuerdo con ESPN, un memorando enviado a las quintetas aseguró que se podrán invitar a familiares y !amigos personales establecidos desde hace mucho tiempo!

Cada basquetbolista se le permitirá traer cuatro invitados, aunque el número puede excederse para los niños. Además, a los invitados se les permitirá viajar en chárter del equipo después de dar negativo en la prueba de Covid-19, y podrán asistir a los juegos en persona.

No se permitirá el acceso a "cualquier individuo que el jugador no haya conocido previamente en persona o con quien el jugador haya tenido interacciones limitadas en persona... como conocido solo por el jugador a través de las redes sociales o un intermediario".

La campaña de la NBA 2019-20 se cerró en marzo debido a la pandemia de coronavirus, y la temporada no se reanudó hasta finales de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex de Disney.

Hasta ahora, el concepto de burbuja ha funcionado casi a la perfección. Los jugadores que necesitan salir de la burbuja deben ponerse en cuarentena a su regreso y dar negativo en la prueba de Covid-19 varias veces antes de volver a unirse a sus equipos. Desde que se reanudó la temporada, ningún jugador ha dado positivo.

Hay un fuerte argumento a favor y en contra de tener invitados en la burbuja. Los Playoffs arrancan el 17 de este mes.