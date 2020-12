NBA comenzará temporada con incertidumbre por el Covid-19

La NBA se prepara para una temporada rodeada de la pandemia Covid-19, en la que confía en la responsabilidad de sus jugadores y equipos para prevenir brotes en las organizaciones. Esta tarde, la campaña 2020-21 arranca una doble cartelera (Warriors vs Nets y Clippers vs Lakers), apenas 72 días después del último partido de las Finales.

"Hay algunos momentos de incertidumbre, pero estamos estudiando todos los días las situaciones y debemos ser flexibles. Es por esto que sólo anunciamos el calendario de la primera mitad de la temporada y, después, publicaremos el resto, bajo los resultados que salgan del virus", comentó Mark Tatum, director de operaciones de la NBA, esta mañana en una teleconferencia internacional.

Apenas unos cuantos equipos, como Jazz, Raptors (que jugará en Tampa), Magic, Pelicans y Mavericks, tienen un plan para recibir a aficionados en sus arenas; el resto de las quintetas se esperarán al avance de los números de contagios en Estados Unidos para abrir sus puertas a los aficionados.

Los protocolos establecidos son extensos, pero no garantizan la ausencia de contagios entre jugadores, cuerpos técnicos y staff, a pesar de ello, se descartó la idea de la burbuja, con la anticipación de la disciplina de todos los involucrados para que esta campaña, que durará siete meses, se desarrolle sin complicaciones.

Tatum comentó se anticipa concluir con la temporada el 22 de julio, antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio; sin embargo, no adelantó el futuro de la NBA. "Todavía no hay decisión de cuándo arrancar la próxima campaña. Esperamos que la vacuna nos ayude y de ahí partir para organizar lo que venga".

Los Nets reciben esta tarde (18:00 horas) a los Warriors, en el duelo inaugural; al término del mismo, los campeones defensores, Lakers, enfrentan a los Clippers.