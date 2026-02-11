NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El entrenador de Detroit J.B. Bickerstaff defendió a su equipo el miércoles después de que la NBA impuso cuatro suspensiones por una pelea en el partido de los Pistons contra los Hornets de Charlotte.

"La narrativa que hay por ahí, de que reaccionamos a todo cada vez, es decepcionante, para serles sincero", manifestó Bickerstaff antes del partido de los Pistons en Toronto.

La liga suspendió siete partidos al pívot de Detroit Isaiah Stewart, mientras que otros tres jugadores también fueron sancionados por su participación en la riña del lunes.

La NBA informó que los aleros de los Hornets Miles Bridges y Moussa Diabaté fueron suspendidos cuatro encuentros cada uno por pelear y por agravar el altercado, mientras que el pívot de los Pistons Jalen Duren recibió dos juegos de sanción por iniciar el altercado y pelear.

Pero el castigo más duro fue para Stewart, y la liga señaló que se basó en parte en su "historial reiterado de actos antideportivos". La NBA indicó que Stewart salió del área de la banca, entró de manera agresiva en un altercado en la cancha y peleó.

Es la quinta suspensión para Stewart, incluida una por un incidente con LeBron James en 2021. La temporada pasada fue castigado dos veces, incluida una en abril por una altercado con los Timberwolves de Minnesota que se extendió a las gradas.

"Están escuchando todas estas cosas sobre lo que son nuestros muchachos y es completamente inexacto. Si reaccionaran a todo lo que les pasa, nunca tendríamos un partido de baloncesto. Resaltar los momentos anómalos y convertir eso en la historia es una falta de respeto para nuestros muchachos como jugadores de baloncesto", afirmó Bickerstaff.

Sobre si consideraba justa la sanción, Bickerstaff comentó: "Me habría gustado ver que el número de partidos de Stew fuera menor, obviamente. Pero como grupo, más o menos lo aceptamos; es lo que hay".

Las suspensiones comenzaron a aplicarse la noche del miércoles para los cuatro jugadores.

Reacciones de entrenadores y sanciones aplicadas

El entrenador de los Hornets, Charles Lee, quien fue expulsado del partido en el cuarto periodo por discutir una decisión arbitral, dijo que entiende la medida correctiva aplicada por James Jones, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones deportivas de la NBA.

"Tomamos una decisión en ese momento y nuestras acciones nos pusieron en una situación en la que tenemos que tragarnos la medicina que la liga reparte — y hacerlo mejor la próxima vez", expresó Lee.

Diabaté, Bridges, Duren y Stewart fueron expulsados de la victoria de los Pistons por 110-104 tras una trifulca en el tercer periodo.

Detalles del altercado y disculpas posteriores

Luego del entrenamiento del martes, Diabaté se disculpó con la organización de los Hornets y con los aficionados por su papel en el altercado y prometió que no volverá a ocurrir.

"Cuando puso su mano en mi cara, ahí fue cuando creo que perdí el control", dijo Diabaté.