NBA multa 40 mil dólares a Edwards por comentario homofóbico

El base de los Timberwolves de Minnesota Anthony Edwards fue multado 40 mil dólares por la NBA tras sus comentarios homofóbicos en redes sociales.

La liga anunció el martes el castigo para Edwards por uso de "lenguaje ofensivo y despectivo" en un video de Instagram, que ya borró, y por el que se disculpó posteriormente.

Edwards grabó desde su vehículo a un grupo de hombres en la acera y se les escucha haciendo comentarios despectivos y soeces sobre lo que asumió es su orientación sexual. Poco después, publicó una disculpa en Twitter y los Timberwolves reprendieron al jugador en un comunicado.

"Lo que dije fue inmaduro, hiriente e irrespetuoso y lo siento mucho. Es inaceptable que yo o cualquiera use ese lenguaje de manera hiriente", publicó Edwards la semana pasada. "No hay excusa. Me criaron mejor que eso".

Nikola Jokic, Kevin Durant, Rajon Rondo y Kobe Bryant están entre los jugadores de la NBA que han sido castigados por la liga por su lenguaje contra la comunidad gay.

Edwards, primera selección del draft de 2020, fue el segundo máximo anotador de Minnesota la temporada pasada. Promedió 21.3 puntos por partido para ubicarse 19mo en la liga. Promedió además 1.5 robos para ser 13mo general.