NBA, preocupada por posibles agujeros en su burbuja Disney

A medida que los equipos de la NBA arriban a Orlando para sumergirse en Disney World, donde se reanudará y concluirá la temporada, las preocupaciones por brotes de coronavirus crecen, ya que al final de cuenta el complejo no será una burbuja completa de aislamiento.

Mientras los jugadores, entrenadores y personal de las 22 franquicias junto a los trabajadores de la liga permanecerán en Disney sin permiso de salidas, los empleados que prepararán los alimentos, limpiarán las habitaciones y todos los espacios, provienen de las zonas más afectadas por coronavirus en los alrededores de Orlando.

De acuerdo con el diario Orlando Sentinel, ocho mil 600 trabajadores representados por el sindicato Unite Here y que trabajan en Disney, viven dentro de los 20 códigos postales más afectados por Covid-19 en el área conocida como Florida Central.

Según los informes, se tomarán medidas para minimizar la exposición entre los empleados de Disney y la NBA, como máscaras, otros equipos de protección, distanciamiento social, limpieza frecuente y pruebas frecuentes. Pero todo lo que se necesita es una fuga para crear un problema en la burbuja.

El comisionado de la NBA, Adam Silver está consiente de que cuando ingresen las 22 franquicias, muchas personas darán positivo a pruebas de detección; lo que le preocupa al dirigente es que existan casos después de la cuarentena a la que serán sometidos todos los involucrados.

"No nos sorprenderá cuando bajen a Orlando por primera vez si tenemos algunos jugadores adicionales que dan positivo", dijo Silver a Fortune Brainstorm Health. "Lo que sería más preocupante es que una vez que los jugadores ingresen a este campus y luego pasen por nuestro periodo de cuarentena, si tuvieran un resultado positivo, sabríamos que tendríamos un problema. Sabríamos que, en esencia, hay un agujero", agregó Silver.