Necaxa despide al "Profe" Cruz como su técnico

José Guadalupe Cruz llegó como "bombero" para salvar la quema del Necaxa el torneo pasado. Ahora no pudo apagar su propio incendio y fue despedido. La directiva de los Rayos decidió darle las gracias al "Profe" Cruz que dejó al equipo en el último lugar de la tabla con solo siete puntos, cuando el torneo pasado lo metió hasta el repechaje.

"Después de realizar un análisis exhaustivo de los objetivos planeados y la evaluación de los resultados obtenidos, la directiva del club Necaxa ha determinado hacer una modificación en la dirección técnica, por lo que José Guadalupe Cruz dejará el cargo de director técnico", se informó por medio de un comunicado.

Un partido ganado, cuatro empatados y seis perdidos, sons los números que dejó el oaxaqueño. El primer nombre que suena para tomar el lugar de José Guadalupe Cruz, es el de "Memo" Vázquez, quien ya vivió una primera etapa con los de Aguascalientes, en el Clausura y el Apertura 2019, llevando al equipo a semifinales y cuartos de final respectivamente.

Vázquez dejó a los Rayos para formar con el Atlético de San Luis, donde no le fue nada bien. Después de diez fechas sin despido de técnicos, la once se volvió verdura de los entrenadores, apenas ayer lunes Luis Fernando Tena dejó de estar al mando del FC Juárez.