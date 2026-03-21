Necaxa regresa al triunfo con goleada

Necaxa derrotó a Tijuana 3-0 en la Jornada 12 del Clausura 2026 y rompió una racha de cinco partidos sin poder ganar en Liga MX.

El marcador en el Estadio Victoria Aguascalientes tardó en moverse, pero finalmente lo hizo cerca del final del primer tiempo.

Javier Ruiz, de los Rayos de Necaxa, mandó guardar el balón con un potente remate en el área tras una serie de rebotes que Tijuana fue incapaz de despejar.

Ruiz se encontró el balón en el corazón del área y ´fusiló´ a Toño Rodríguez a quemarropa para mandar el balón cerca del travesaño y anotar el 1-0 de la noche. Al 40´, los problemas aumentaron para Xolos con la expulsión de Kevin Castañeda por una fuerte barrida sobre Cristian Calderón. Sin embargo, la jugada fue revisada durante varios minutos con ayuda del VAR para determinar si la sanción había sido justa y el árbitro central se retractó de su decisión para cambiar la tarjeta por una amonestación solamente.

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Contrario a lo pensado, Tijuana no logró reaccionar tras el descanso en busca del empate. Fueron los Rayos los que volvieron a dominar el balón y la ventaja a 2-0 en 11 minutos de la segunda parte.

Nuevamente, Javier Ruiz hizo acto de presencia en el área de Xolos tras conducir el balón en diagonal desde la banda izquierda, generarse el espacio y disparar con la diestra pegado al poste más lejano para sellar su doblete.

A 15 minutos del final, Ricardo Monreal mandó un inmejorable centro al corazón del área donde Tomás Badaloni cabeceó sin presión alguno para clavar el balón lejos de las manos de Toño Rodríguez y sentenciar el juego 3-0.