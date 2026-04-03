Necaxa sin margen de error, recibe al Mazatlán
El DT argentino y el club, acordaron extender su compromiso hasta el 2027
CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes los Rayos del Necaxa reciben a los Cañoneros del Mazatlán a las 21:00 horas en juego de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Necaxa llega a este encuentro tras vencer a los Xolos de Tijuana (3-0), ocupa el lugar 11 con 13 unidades, lo que matemáticamente lo mantiene con posibilidades para clasificarse a la Liguilla, aunque para lograrlo deberán tener un cierre perfecto, por lo que deberán aprovechar su localía ante el Mazatlán para seguir sumando.
Es importante mencionar que los últimos encuentros de Necaxa serán ante equipos difíciles: Tigres, Guadalajara y Cruz Azul.
Así que el buen juego y la solidez que los Rayos del Necaxa han mostrado como locales será la clave de su posible victoria ante un rival que necesita puntos.
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Los Cañoneros del Mazatlán llegan con el impulso del empate ante Cruz Azul y se posicionan en el lugar 16 con 11 puntos.
El conjunto sinaloense como visitante sigue mostrando inconsistencia defensiva por lo que tratarán de ganar en el estadio Victoria y remar contra la corriente en las siguientes jornadas.
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