Necaxa y América logran victorias en la eLiga MX

El Necaxa y Carlos Guzmán protagonizaron una electrizante remontada en la novena fecha de la eLiga MX, sobre el confiado Morelia de Luis Malagón (6-2).

El gamer de Monarcas pegó primero, con un doblete de César Huerta (15´ y 23´). Parecía que el rumbo del cotejo se definía de forma temprana; sin embargo, Malagón cayó en una relajación que jugó en su contra.

Antes del medio tiempo, Guzmán alcanzó a mover la pizarra, con un tanto de Carlos Mercado (45´). Pero era sólo un aviso de la lluvia de goles que se aproximaba.

En la segunda mitad, el Rayo fulminó al Morelia con cuatro anotaciones de Mauro Quiroga (52´, 58´, 65´, 71´ y 81´).

Con esta remontada, el Necaxa escala a la decimotercera posición, con nueve puntos, mientras que el Morelia sigue octavo, con 15 puntos, pero consciente de que ysa no puede cometer más errores en la consola.

En la J-10 se enfrentan a:

Morelia vs Querétaro (11 de mayo)

Santos vs Necaxa (13 de mayo)

América vence a Pumas

América venció tres goles por uno a Pumas en partido correspondiente a la Jornada 9 de la e-LIGA MX BBVA.

Con este resultado, Los Universitarios se quedaron con 12 puntos mientras que Las Águilas llegaron a 18 unidades.

En la Fecha 10, los del Pedregal visitarán a León;los de Coapa recibirán a Cruz Azul.

EL PARTIDO

El primer aviso lo dieron Las Águilas. Sebastián Córdova apareció dentro del área, disparó, pero Alfredo Saldívar hizo una gran atajada para mandar a tiro de esquina. Era el minuto 4. El segundo intento llegó por conducto de Roger Martínez, el colombiano remató un gran centro; sin embargo, volvió aparecer el arquero universitario.

La primera parte terminó sin anotaciones. En el inicio del complemento apareció la suerte para los del Pedregal, el poste salvó a Pumas del primer tanto americanista. Todo se mantenía igual. Fue hasta el minuto 61 cuando se abrió el marcador. Federico Viñas filtró un gran balón para Giovani Dos Santos, quien disparó cruzado para el 0-1.

La reacción universitaria fue inmediata, Carlos González igualó los cartones con un cabezazo al 64´. Los dirigidos por Santiago Cáseres no bajaron el ritmo y el premio llegó con anotación de Federico Viñas al 71´. Era el 1-2.

Al 84´, Richard Sánchez sentenció el encuentro al marcar el tercer tanto americanista. No hubo más. América se llevó tres puntos de Ciudad Universitaria.