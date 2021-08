Necesitamos mejorar en todo: Juan Sanabria

Ayer los jugadores del Atlético de San Luis Juan Sanabria y Efraín Orona, coincidieron en señalar que deben de seguir trabajando y que no deben de bajar los brazos a lo largo de todo partido para no tener problemas para obtener un buen resultado ante el Cruz Azul, el próximo sábado.

En la atención a medios que ofreció el club vía Zoom, el jugador Juan Sanabria señaló que el equipo debe de mejorar en todos los aspectos, tanto defensivo como ofensivo, y buscar estar en el mejor momento para enfrentar a la máquina cementera.

"Necesitamos mejorar en todos los aspectos, en la fecha anterior nos tocó perder, pero estamos bien para el partido contra el Cruz Azul, y aunque caímos en la jornada pasada, este el momento adecuado para levantarnos y regresar a la senda del triunfo", comentó el jugador colchonero.

Y agregó "La derrota nos dejó que tenemos que jugar todos los partidos como si fuera el último, que el nivel es muy parejo, creo que vamos por buen camino, tenemos que salir a proponer y hacerlo de la mejor manera y el entrenador no ha dado confianza para seguir trabajando y espera que el fin de semana podamos tener un buen resultado".

"En cuanto a que la mayoría de los equipos van a venir embalados y nosotros no, también han que señalar que ellos tendrán un mayor desgaste físico y nosotros no, por lo que todo esto de jugar o no jugar se compensa, sin lugar a dudas que el duelo contra Cruz Azul, va a ser un buen parámetro para saber a qué puede aspirar el Atlético de San Luis", señaló Juan Sanabria.

EFRAÍN ORONA

Poe su parte, Efraín Orona, comentó sobre el duelo del sábado, "Creo que Cruz Azul es un equipo fuerte, difícil, lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, seguir las indicaciones del profe para poder obtener un buen resultado el fin de semana, ahora lo que debemos de hacer es dejar el pasado atrás y enfocarnos en el siguiente compromiso".

Y agregó "Nosotros debemos de enfocarnos en hacer nuestro trabajo, seguir trabajando al cien por ciento, sabemos que Cruz Azul es un cuadro difícil, pero esperamos una victoria el fin de semana".

Sobre si hay algo en especial, por lo cual no puede lograr la victoria en el Lastras, el jugador del San Luis comentó "No hay nervios, salimos al campo a jugar de la misma manera, salimos a dar lo máximo y así es el futbol a veces te premia a veces no, creo que no tenemos que demostrar nada a nadie, nosotros debemos trabajando y seguir las indicaciones del cuerpo técnico".