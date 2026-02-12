Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open
El torneo se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el campo El Camaleón, Mayakoba.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- La segunda edición del México Riviera Maya Open se vestirá de manteles largos al recibir a la golfista estadounidense, Nelly Korda, en el mítico campo de El Camaleón en Mayakoba.
Nelly Korda y su debut en México
La actual número dos del mundo, que acaba de conquistar su título 16 de su carrera al ganar el primer torneo de la temporada, el Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, jugará por primera vez en México y buscará sumar un nuevo trofeo a su extenso palmarés, en el que destacan dos Majors.
Participación de grandes figuras en Riviera Maya Open
Con 27 años, Korda es considerada por muchos la cara del golf femenil en la actualidad. En los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ganó la medalla de oro; sin embargo, no será la única gran estrella presente en El Camaleón. La ganadora del oro olímpico en París 2024, Lydia Ko, también integra el field de esta segunda edición en Mayakoba. Para representar a México estarán Gaby López, Isabella Fierro y María Fassi.
¿CUÁNDO ES EL MÉXICO RIVIERA MAYA OPEN?
Fecha: del 30 de abril al 3 de mayo
Dónde: Campo de Golf El Camaleón, Mayakoba, Playa del Carmen
Cómo comprar boletos: los boletos para el torneo están disponibles a través de boletomovil.com.
