Nelson Vargas pide cambios a la Federación de Natación

Los señalamientos por procesos mal llevados al interior de la Federación Mexicana de Natación han provocado escenarios perjudiciales que, de concretarse, requerirán salidas creativas. Eso, sin embargo, no significa que éstas deban estar fuera del marco que rige al deporte acuático en México; por el contrario, se recargan en sus principios, mismos que han sido eludidos por la actual administración.

Uno de los personajes que ha buscado contrarrestar la hegemonía de Kiril Todorov, presidente de la FMN, es Nelson Vargas, quien no se fía de las elecciones de noviembre y pide un cambio en la estructura del organismo. "Propongo que haya cuatro federaciones nacionales. No es lo mismo estar al frente de cuatro disciplinas, natación, clavados, nado sincronizado y polo acuático, que darle seguimiento a una" señaló. Y es que, de acuerdo con el profesor, la centralización de las funciones afecta al deporte, pero conviene a Todorov, al no crear un contrapeso.

"Debe cambiar el estatuto, especificar que se va a manejar por cuatro presidencias independientes tanto económica como administrativamente; al político le conviene concentrar el poder", dijo. El exdirector de la Conade basó su argumento en el reglamento de la FINA. Ahí se especifica que si bien sólo se reconoce a un órgano rector del deporte acuático de un país, éste puede tener secciones independientes. Nelson Vargas recordó que dicho esquema ha sido adoptado por países como EEUU, Canadá, o Australia, aunque, para instaurarlo, se requiere el voto de los distintos estados y, según reveló, sólo ocho están dispuestos. "Los presidentes de Asociación que están en contra tienen miedo y no quieren problemas. No se les permite tener contacto externo. El presidente de la Federación los compromete", finalizó.