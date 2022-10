Nets de Brooklyn buscan redimirse

NUEVA YORK.- Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons aportan el talento. El fiasco de la pasada temporada alimenta la motivación.

Los Nets de Brooklyn saben que la temporada de 2021-22, un desastre monumental perpetrado por ellos mismos. Un candidato al campeonato que se despidió mansamente en la primera ronda de los playoffs. Durant acabó tan desalentado que pidió un canje, mientras que Irving se quedó sin la extensión de contrato que pretendía.

Vuelven a estar juntos, así que sería prudente no despreciar a Brooklyn. Especialmente si el tipo de motivación que Durant ha descrito es genuino.

“Hemos pasado un año mirándonos en el espejo. Sabemos que metimos la pata como equipo y eso sólo sirve para que seas mejor”, dijo Durant. “Apuesto a eso. Tengo fe en eso”.

Quizás por ello, Durant retiró su pedido de canje y aceptó seguir en Brooklyn, donde iniciará la extensión de cuatro años que firmó el pasado verano. O quizás es porque sabe que los Nets no iban a recibir un paquete aceptable, y no tuvo otro remedio que quedarse. Los Nets siguen teniendo las piezas para aspirar a un campeonato. Simmons finalmente podrá jugar tras perderse toda la pasada temporada, primero en Filadelfia por salud mental, y luego en Brooklyn, luego de ser adquirido en el canje por James Harden, por una hernia discal en la espalda que precisó de una cirugúa.

El australiano brinda las prestaciones defensivas que los Nets han carecido. Quizás le tome algo de tiempo para acoplarse con sus compañero. Pero incluso sin poder anotar mucho, Simmons sería la pieza ideal para complementar a Durant, quien promedió 29,9 puntos — récord de la franquicia — y Joe Harris y Seth Curry — dos especialistas en triples.

También está Irving, a quien se le verá más en la cancha tras apenas disputar 29 juegos la pasada temporada. Se perdió casi todo los partidos en casa de Brooklyn por no vacunarse contra el COVID-19, como lo ordenaba la ciudad de Nueva York. El requisito dejó de ser obligatorio. Los Nets optaron por no ofrecerle el contrato de cuatro años para el cual era elegible, abriendo la posibilidad de que esta sea la última campaña de Irving en Brooklyn. Si es asi, no quiere que sea lo mismo de 2021-22.