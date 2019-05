Neymar abandona cojeando el entrenamiento

La mayor estrella de la selección brasileña llegó sonriente al entrenamiento, bromeó con sus compañeros como siempre y se entrenó al lado del lateral Dani Alves, quien lo sucedió como capitán, pero, ya al final de la práctica, comenzó a mostrar que sentía molestias en la rodilla izquierda y abandonó la cancha un poco antes de los demás jugadores.



El delantero del PSG sintió las molestias tras intentar un gol en el entrenamiento y, tras dejar evidente el problema, se irritó y llegó a recostarse en una barrera con las manos en el rostro.



El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, acompañó hasta los vestuarios a un Neymar que mostraba molestias al caminar.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tan sólo informó que el delantero tuvo una molestia en la rodilla, que ya está en tratamiento y que permanecerá bajo observación.



El de este martes fue el primer entrenamiento desde que Neymar fue informado por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", que no será más el capitán de la Canarinha y que será sustituido en el cargo por Dani Alves, su compañero en el PSG y uno de sus mejores amigos.



Pese a que la CBF no divulgó los motivos del cambio, el anuncio se produjo dos semanas después de que Tite anunciara que tendría una conversación seria con Neymar sobre sus problemas disciplinarios luego de que el propio PSG lo sancionara por su agresión a un aficionado.



El entrenamiento de este martes fue igualmente el primero desde que Tite cuenta con la mayoría de sus jugadores, 16 de los 23 convocados, tras la llegada a la concentración de cinco internacionales procedentes de clubes de España, Francia y Portugal.



Además de Dani Alves, los zagueros Marquinhos (PSG/FRA) y Eder Militao (Porto/POR), el centrocampista Coutinho (Barcelona/ESP) y el volante Arthur (Barcelona/ESP) se integraron en la mañana de este martes a los entrenamientos de Brasil.



Los cinco nuevos convocados se suman a los once con los que venía trabajando Tite desde la semana pasada en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamientos que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene a Teresópolis, ciudad serrana a unos 98 kilómetros de Río de Janeiro.



La selección de Brasil, que debuta el 14 de junio en la Copa América frente a Bolivia en la ciudad de Sao Paulo, sólo estará completa el 4 de junio, cuando son esperados los últimos jugadores.



Los últimos en llegar serán el portero Alisson y el delantero Roberto Firmino, que tan solo se unirán a la selección el 4 de junio, es decir en el último día de entrenamientos en la Granja Comary, debido a que ambos actuarán por el Liverpool el 1 de junio en la final contra el Tottenham de la Liga de Campeones de Europa.



Ese mismo día se presentarán los dos jugadores del Corinthians convocados por Tite: el portero Cassio y el lateral Fagner.



La Canarinha permanecerá en Teresópolis hasta el 4 de junio, cuando embarcará rumbo a Brasilia, en donde al día siguiente se mide en un amistoso a Catar, uno de los invitados a la Copa América.



Brasil, emparejado en el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú, debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.