Neymar evita otra derrota del París Saint Germain

Un penalti transformado por Neymar evitó la derrota ante el Niza del París Saint Germain (1-1), que pudo lograr el triunfo sin el uruguayo Edinson Cavani no hubiera fallado otro lanzamiento desde los once metros en el tiempo añadido.



El fin de temporada se hace largo para el campeón. Hace varias jornadas que el conjunto de Thomas Tuchel afronta sus compromisos en la Ligue 1 como un trámite poco agradable.



Le costó cerrar la consecución de su octavo título. Y ahora, con el éxito asegurado, transita con cierta dejadez. En sus últimos seis partidos el PSG solo ha ganado un partido, ante el Mónaco, y perdió la final de la Copa de Francia contra el Rennes.



Recibió al Niza en el Parque de los Príncipes sin Kylian Mbappe, suspendido por su dura entrada en la final copera. Solo fue capaz de ver puerta desde el punto de penalti para evitar lo que hubiera sido su quinto partido perdido en la competición.



El Niza, que todavía hacía cálculos por entrar en Europa la próxima temporada, fue mejor. Al inicio de la segunda parte se adelantó en el marcador con el tanto de Igniatius Ganago, que aprovechó un centro largo del brasileño Dante.



Fue a la hora de juego cuando el París Saint Germain, que contó con gran parte de su equipo de gala, encontró la igualada. Una falta de Patrick Burner al argentino Ángel Di María dentro del área fue el penalti que transformó Neymar y que supuso el empate.



Dominó después el cuadro local, que no pudo materializar sus ocasiones. Sin embargo, tuvo el triunfo en la mano cuando Dante trabó dentro del área a Neymar. El brasileño tuvo que ser atendido por los servicios médicos y Edinson Cavani asumió la responsabilidad del lanzamiento. Tiró mal el uruguayo y el disparo lo atajó el meta Walter Benitez, que evitó la derrota del Niza y el triunfo parisino.



El PSG, a falta de un partido para completar su temporada, totaliza 85 puntos. Ha perdido solo cuatro encuentros, pero tres de ellos en las cinco últimas jornadas.