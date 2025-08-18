Neymar llora tras derrota 6-0 en Santos

SAO PAULO (AP) — Avergonzado y con lágrimas después de lo que describió como uno de los peores días de su vida en una cancha de fútbol, Neymar dio a los aficionados del Santos el derecho a protestar e incluso insultar tras una derrota del equipo por 6-0 en casa en la liga brasileña.

La derrota del domingo ante Vasco da Gama provocó que Santos despidiera al técnico Cleber Xavier.

"Totalmente decepcionado con nuestro juego", afirmó Neymar. "Los aficionados tienen derecho a todo tipo de protestas, obviamente sin pasarse de la raya. Pero tienen derecho a maldecir, a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida, pero desafortunadamente sucedió".

Neymar, de 33 años, fue consolado en el campo por un miembro del cuerpo técnico de Santos. Philippe Coutinho firmó dos goles para Vasco en el partido.

"El llanto fue por estar molesto, por todo", expresó. "Desafortunadamente no pude ayudar de ninguna manera. Estuvimos (expletivo), esa es la realidad."

Neymar, otrora estrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain, regresó a su club de infancia en enero después de un opaco paso en Arabia Saudí y firmó una extensión de contrato en junio que lo mantendrá en Santos hasta el final del año.

Xavier, quien fue asistente de Tite en la selección de Brasil, asumió como técnico del club en abril.

"El club agradece al entrenador por los servicios prestados y le desea suerte en la continuación de su carrera", dijo Santos sobre Xabier, quien asumió el cargo en abril.

El resultado dejó a Santos —el icónico club donde surgió el mítico Pelé y ahora de Neymar— en el 15to puesto del torneo de primera división de Brasil de 20 equipos, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.