Yankees barren a Cardenales

SAN LUIS.- Cody Bellinger impulsó tres carreras, Paul Goldschmidt conectó tres hits contra su antiguo equipo y los Yankees de Nueva York vencieron 8-4 a los Cardenales de San Luis el domingo para barrer la serie.

El segunda base Thomas Saggese cometió dos errores en el noveno inning de cuatro carreras de los Yankees. Lanzó descontroladamente a primera, y el bateador inicial, el panameño José Caballero, avanzó a segunda y luego a tercera por un passed ball.

Las bases se llenaron con boletos a los bateadores emergentes Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Saggese dejó pasar un rodado de Bellinger que permitió dos carreras. El Juez luego anotó en una jugada de selección. Goldschmidt, quien jugó para San Luis de 2019 a 2024, conectó su segundo doble para la carrera final. Luke Weaver (3-3) lanzó el último tercio de entrada. JoJo Romero (4-5) cargó con la derrota.

Nueva York empató a cuatro en el séptimo cuando Trent Grishman recibió un boleto al inicio y anotó con un elevado de sacrificio de Bellinger.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El venezolano Yohel Pozo abrió la sexta con un jonrón al jardín central para poner a San Luis arriba 4-3.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez bateó de 5-2 con una anotada y una producida, y el panameño José Caballero de 4-1 con una anoada y una impulsada.

Por los Cardenales, el venezolano Yohel Pozo bateó de 3-1 con una anotada y una remolcada; y el panameño Iván Herrera de 4-0 con una anotada.