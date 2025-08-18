Mexicano campeón en aguas abiertas

El nadador Paulo Strehlke se proclamó campeón este domingo en la prueba aguas abiertas en los segundos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, lo que significa su tercera medalla dentro de la justa.

El representante del estado de Morelos finalizó la competencia de 10 kilómetros con un tiempo de 1:50:01.5 horas, mientras que los brasileños Matheus De Freitas (1:50:05.7) y Leonardo Brandt (1:53:03.3) completaron el podio en la playa San José.

Con esta medalla de oro, Paulo Strehlke selló su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde buscará el podio como en la edición de Santiago 2023 en la que ganó la medalla de bronce.

Para México, este oro del nadador significó el número 14 dentro de los Asunción 2025, que lo hicieron subir un peldaño en el medallero general ocupando el cuarto sitio con 61 metales.

Previamente, Strehlke ganó una presea de plata en la prueba relevo 4x200m estilo libre varonil y una de bronce en 800m estilo libre, durante las jornada de la natación.