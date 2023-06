Neymar recibirá millonaria herencia de un empresario que no conoce

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El delantero del Paris Saint-Germain, Neymar, heredará la fortuna de un empresario brasileño que, curiosamente, ni siquiera conoce.

Conforme a información del medio "Metrópoles", el joven empresario ?que prefirió mantener su nombre en el anonimato? admira de corazón a Neymar. Especialmente, porque se identifica con él y sabe que "no es un cazafortunas".

"Me identifico mucho con él. También sufro de difamación. También soy de una súper familia y la relación con su padre me recuerda mucho a la relación con el mío, que ya falleció; pero sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro para hoy en día", explicó el empresario.

La razón por la que el joven, de treinta y un años, escogió "desde ya" a un heredero es porque tiene graves problemas de salud.

"Realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca", sentenció.

¿Por qué no le heredó la fortuna al gobierno de Brasil?

El joven empresario mantiene un postura crítica ante las acciones del gobierno de Brasil. De ahí que, en sus palabras, "odiaría" totalmente dejarle sus bienes a las autoridades gubernamentales.

"Odiaría dejar mis cosas para el gobierno o los familiares con los que no me llevo bien. Intenté enviárselo a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia", finalizó.