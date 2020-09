Neymar y Alves se unen a Messi en contra de la directiva culé

Después de confirmarse la salida de Luis Suárez y la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona, la bomba estalló. La carta de despedida de "La Pulga" a Luis Suárez, su mejor amigo, confirmó la tensión de las cosas entre jugadores, directiva e incluso exfutbolistas.

Después de unas emotivas palabras a su amigo y excompañero, el astro argentino remató con una "indirecta" en contra de la directiva culé, encabezada por Josep Bartomeu, a la que se unieron exfutbolistas del equipo culé como Neymar Jr, Samuel Eto'o y Dani Alves.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", sentenció el argentino a lo que las reacciones de sus excompañeros no tardaron.

Neymar Jr, ahora futbolista del PSG, apoyó a Messi escribiendo: "Increíble como hacen las cosas". Dani Alves, secundó con: "Infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo.

Solo se confirma año tras años! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respecto y eso no lo saben! Sigue duro que de alguna manera estamos allí"

El Barcelona transfirió a Suárez al Atlético de Madrid, rival de la Liga española, por seis millones de euros (siete millones de dólares). El atacante firmó el viernes un contrato por dos temporadas con el club después de aprobar un examen médico.

Messi había tratado de salir del club del que ha formado parte durante 20 años después de la debacle ante el Bayern, pero el Barcelona respondió que el argentino deberá primero cumplir con el año restante de su contrato.

Los comentarios del Messi son el desacuerdo más reciente entre él y la directiva del equipo. El presidente del club, Josep Bartomeu, ha anunciado elecciones para marzo, en las cuales no podrá buscar su reelección, pero también enfrenta un referendo de censura que podría representar su expulsión de él y su directiva en las próximas semanas.