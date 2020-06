NFL dejaría perdería 3 mil millones de dólares con estadios vacíos

Los reportes que señalan que diversos jugadores de los Cowboys y los Texans arrojaron positivo en pruebas de detección de coronavirus, abrieron el debate sobre la posibilidad de que la NFL pueda celebrar su temporada y si lo hará con público en las tribunas.

De acuerdo a la Asociación de Jugadores de la NFL, la liga tendría una dramática pérdida de ingresos de alrededor de 3 mil millones de dólares si los fans no pueden ingresar a los inmuebles para seguir los partidos de temporada y Playoffs.

Los números ofrecidos este día por el Sindicato, no son tan malos como el informe de Forbes que señalaba que la NFL dejaría de ganar 5.5 mil millones de dólares si no se permite el ingreso de fans. Y dado que el límite salarial se determina a través de un cálculo de los ingresos de la liga, una disminución sustancial para los propietarios también se convertiría en una disminución sustancial para los jugadores.

Lo que significa que ambas partes estarán motivadas para encontrar una manera de hacer que la temporada funcione, con fanáticos en las gradas. Los estadios vacíos costarían mucho a todos.

Para prevenir brotes de coronavirus en los equipos, la liga prepara hasta tres pruebas por semana para los jugadores que están involucrados en el partido del domingo.