NFL le dice a los jugadores cómo deben vestir en el Draft

La realización del Draft de la NFL vía remota conlleva una serie de retos tecnológicos que mantendrán al personal de la liga ocupados para que nada falle durante la transmisión de la celebración deportiva más esperada en Estados Unidos desde que la pandemia se apoderó del orden mundial.

Si bien los jugadores universitarios que serán seleccionados por los equipos como las apuestas a sus futuras estrellas estarán en casa, deberán cumplir con normas de vestimenta impuestas por la NFL.

Los jóvenes no están obligados a usar traje, pero la liga les mandó una serie de pautas donde se explica que la ropa que usarán debe estar limpia de menajes políticos, discursos liberales o de odio. No pueden hacer referencia al alcohol, las drogas o las apuestas, entre otras indicaciones.

El jueves 23 de abril se celebrará la primera ronda del Draft. El comisionado Roger Goodell lo conducirá desde las profundidades de su hogar donde la producción construyó un set, donde antes era un simple sótano.

El documento prohíbe los siguientes artículos o aspectos de la ropa:

1. Logotipos de terceros distintos de los de los socios con licencia oficial de la NFL; Nike, Adidas, UnderArmour y New Era.

2. Representaciones despectivas de la NFL o de cualquier otra marca de terceros.

3. Organizaciones o ligas deportivas no pertenecientes a la NFL.

4. Insultos raciales, religiosos o étnicos.

5. Lenguaje explícito.

6. Obsceno, pornográfico (o servicios de escolta), violento (incluidas armas de fuego u otras armas) o imágenes sexuales.

7. Calumnia u odio

8. Declaraciones políticas

9. Referencias al alcohol (incluida la cerveza y el vino), las drogas (incluida la marihuana) y / o los productos de apuestas (incluido el póker)

10. Productos de tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos).

11. Referencia a cualquier sustancia o actividad ilícita.

12. Productos farmacéuticos (incluidos los productos OTD), incluidos los productos restauradores y / o de mejora.

13. Sustancias y / o productos alimenticios y / o nutricionales comúnmente conocidos como bebidas energéticas.

14. Referencias a películas, videojuegos y otros medios que contienen o promueven material o materia objetable.

15. Declaraciones despectivas sobre la NFL, sus propietarios, empleados y / o socios de la NFL.

Cualquier jugador que no quiera cumplir puede simplemente rechazar la invitación al Draft.