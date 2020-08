NHL se une a protestas y suspende juegos de playoffs

Hasta ahora, la única Liga deportiva estadounidense que no se ha pronunciado oficialmente con respecto a las protestas por el asesinato a balazos de Jacob Blake, es la NHL.

No obstante, los juegos de Playoffs programados para este jueves fueron pospuestos en solidaridad con los ciudadanos y otras ligas.

De acuerdo con la cadena ESPN, el órgano rector del hockey norteamericano ha estado en contacto con su Asociación de Jugadores desde este miércoles; sin embargo, el supuesto acuerdo no ha visto la luz.

En cualquier caso, el partido entre los Islanders de Nueva York y los Flyers de Filadelfia, así como el de los Golden Knights de Las Vegas contra los Canucks de Vancouver han sido postergados.