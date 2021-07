"Ni el mejor guionista escribe algo así", asegura Juan Reynoso

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Juan Reynoso, dice, no puede estar más feliz. El técnico de Cruz Azul destaca el haber ganado dos títulos en poco más de dos meses, y que con un plantel así, se puede formar un cuadro de mucha jerarquía:

"Estamos contentos, ganar dos títulos en menos de dos meses. Imagínate como nos sentimos. Llegamos en enero y esto ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad. Hubo bajas, carencias de jugadores, pero los muchachos se plantaron y su comportamiento da para creer que vamos a construir un equipo de jerarquía".

Destacó la labor de Jonathan Rodríguez: "Es el jugador distinto, el que da la cereza. Los premios se individualizan en algunos nombres, pero "Cabeza" es consciente de que el grupo lo fortalece.

"La satisfacción del cuerpo técnico es enorme, ambas jugadas de gol fueron de entrenamiento, sobretodo el primero. Con la expulsión la pasamos mal. Esa es la parte de cruzazulino nos toca sufrirlo, como lo hicimos en la final pasada".

Reynoso no tiene fórmulas secretas para lograr estos títulos: "En el futbol no hay recetas, pierdes y ganas con todas. Aquí lo que funciona es decir la verdad, esa parte nos viene bien y no ir adelantándonos en los tiempos...

"Viene un calendario duro, hay que tener mucha cabeza fría y compromiso para cuidarnos y saber aguantar esos juegos. No es fácil en este club ganar".