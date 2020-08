Nick Kyrgios anuncia que no jugará el US Open

El tenista australiano, Nick Kyrgios, anunció que no participará en la edición 2020 del US Open, a disputarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

En un video, el jugador explicó que antepondrá su salud a la necesidad de volver a tomar una raqueta en el Grand Slam de Nueva York, aunque admitió que le dolerá no competir en el estadio Arthur Ashe.

"Hay que tomarnos un respiro y recordar lo que es importante, que es la salud y la seguridad como comunidad. Podemos reconstruir nuestro deporte y la economía, pero no podemos recuperar las vidas que se han perdido", justificó.

A pesar de su decisión, el número 40 de la ATP aseguró que no tiene problema alguno con la realización del major y se mostró feliz por la reactivación de los trabajadores.

Fiel a la controversia que lo ha acompañado toda su carrera, Kyrgios recalcó su crítica al grupo de tenistas -encabezado por Novak Djokovic, Alexander Zverev y Grigor Dimitrov- que fue captado festejando sin distancia en Serbia hace unos meses, durante el Adria Tour.

"Jugadores de tenis, tienen que actuar en beneficio de todos y trabajar juntos. No pueden estar bailando encima de mesas, lucrando por toda Europa o tratando de hacer dinero rápido organizando una exhibición", sentenció.