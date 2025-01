Nick Kyrgios y su despedida del Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Si este fue el último partido de individuales de Nick Kyrgios en el Abierto de Australia —y, ciertamente, es difícil saberlo con él, sin importar lo que haya dicho en su conferencia de prensa—, el tenista de los potentes golpes y sin pelos en la lengua se despidió de manera bastante tranquila la noche del lunes.

Claro, Kyrgios clavó uno que otro ace y algunos de sus mejores tiros, deleitando a sus compatriota como suele hacerlo. Pero su tan esperado regreso al Melbourne Park, después de dos temporadas llenas de lesiones y cirugías, no duró mucho ni fue especialmente exitoso. Disminuido por una reciente lesión abdominal, el subcampeón de Wimbledon 2022 sucumbió el lunes 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2) ante Jacob Fearnley.

Después, Kyrgios puso en duda que alguna vez vuelva a competir en individuales en el torneo de Grand Slam de su país, aunque planea seguir en el cuadro de dobles este año junto a su compatriota y buen amigo Thanasi Kokkinakis. Ganaron juntos el trofeo de dobles del Abierto de Australia en 2022.

"Quiero decir, siendo realistas, realmente no me veo probablemente jugando en individuales aquí de nuevo", dijo Kyrgios.

Quizás eso fue algo dicho puramente en el calor del momento.

Tampoco debe ser fácil para alguien aceptar en qué estado se encuentra su físico a los 29 años después de haber estado en el nivel élite de su deporte, alguien que ha vencido a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, alguien que estuvo a una derrota de Djokovic de convertirse en campeón de Grand Slam en individuales.

"Es difícil", dijo Kyrgios, quien señaló que contempla regresar a Wimbledon en junio. "Cuando estás compitiendo por los torneos más grandes del mundo y te cuesta ganar sets físicamente, es bastante duro".

Apenas disputó un partido de individuales entre 2023 y 2024, y se sometió a operaciones de muñeca y rodilla.

Su torneo mayor más reciente hasta ahora había sido el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Cuando regresó a la acción poco antes del Abierto de Australia —con una foja de 0-1 en individuales y haciendo pareja con Djokovic en dos partidos de dobles—, Kyrgios se lesionó el músculo abdominal.

"Soy uno de los mejores sacadores del circuito y esta noche me superaron en el saque", dijo Kyrgios. "Quiero decir, Nick Kyrgios sin su saque probablemente no es —no soy una amenaza para muchos jugadores".

Era evidente que no se sentía bien y fue atendido por un fisioterapeuta.

Kyrgios dijo que no quería dejar de jugar, porque sabía que los aficionados estaban allí para verlo.

También quería tratar de absorber la atmósfera, en caso de que no haya una próxima vez en Melbourne.

"No sé cuántas veces volveré a estar aquí. Por eso no llevaba auriculares; no estaba escuchando música. Salí allí hoy (y) quería escuchar a la multitud", dijo Kyrgios. "Hubo algunos momentos especiales".

Contra Fearnley, un joven de 23 años de Escocia que jugó tenis universitario en TCU en Fort Worth, Texas, Kyrgios logró menos aces, 17-13, y tuvo una velocidad promedio de primer servicio más lenta, 192 kph (119 mph) a 185 kph (115 mph).

"Fue realmente genial compartir la cancha con él. Si ese es su último partido, me alegra haber podido jugar contra él antes de que se retirara", dijo Fearnley. "Pasé mucho tiempo viéndolo mientras estaba en la universidad, e incluso antes de la universidad. Obviamente es un nombre enorme, alguien en la cancha a quien he admirado al 100%".