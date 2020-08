Nico Castillo se insulta con seguidores por defender a 'Gio'

Nicolás Castillo se enganchó con sus seguidores en Instagram, insultó a periodistas y defendió a Giovani Dos Santos.

El chileno –quien no fue registrado por el América para este torneo– subió una fotografía a redes sociales, en la cual aparece junto a Gio. Algunos le mandaron mensajes de apoyo y otros lo criticaron. El andino no se aguantó.

"Y tú, ¿quién eres?", le comentó a un locutor de radio, quien los etiquetó de "petardos" en un comentario.

Castillo luego contestó con emoticones de risa a otro usuario quien lo defendió al decir que al crítico "le gusta comer verga dice".

El delantero también respondió: "(...) la mayor parte de los periodistas dicen que son frustrados" y "ellos solamente pueden criticar a los futbolistas? [Sic.] Porque hay cada personaje de periodista jajajaja".

Nicolás también le contestó a los que señalaron a dos Santos. "Jugó en Barcelona, Tottenham, Galatasaray, Santander, Mallorca, Villarreal, Selección Mexicana, jugó mundial [sic.], ahora me pregunto, que mierda haz [sic.] hecho en tu vida para criticar y decir que no ha hecho nada bueno".

Así se la pasa Castillo, mientras se recupera tras el par de trombosis que sufrió a principios de este año y que casi le cuesta su carrera y su vida.