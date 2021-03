Niegan permiso a la lucha libre con público en la CDMX

La esperanza que recibió la semana pasada el gremio de la lucha libre en la Ciudad de México, para volver a luchar con público en las arenas, por parte del Gobierno local, terminó en un apoyo económico de 2 mil 500 pesos que recibirán 300 integrantes del pancracio.

A través de un video en redes sociales, El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, señaló que por el momento no se va a poder luchar con gente en las arenas, ya que se espera un brote grande (de Covid-19) cuando termine la Semana Santa.

El jueves pasado, El Fantasma encabezó a un grupo de luchadores y luchadoras que hicieron una petición en las oficinas del Gobierno de la CDMX, para que se les permitiera trabajar con gente en las arenas, algo que no pasará por el momento.

"Pero no salimos con las manos vacías, nos ofrecieron un apoyo de 2 mil 500 pesos para los compañeros luchadores", presumió.

El registro para acceder al beneficio inició este jueves en las instalaciones de la Comisión de Lucha Libre, y el recurso será entregado la próxima semana.