Niegan que Tri femenil pague por "Eeeh.."

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Futbol detalló que están a la espera de conocer la determinación de FIFA sobre cuál Selección de México pagará los dos partidos de sanción que recibió por parte del organismo, como consecuencia del grito homofóbico.

En el comunicado que publicó la FMF puntualizó que el castigo señala los próximos dos partidos oficiales de la Selección Nacional, sin señalar rama varonil o femenil, razón por la que se comunicaron con FIFA para conocer a qué seleccionado mexicano se aplicará el castigo.

La Federación Mexicana de Futbol enfatizó que no buscan afectar a la Selección Nacional Femenil, tras la publicación de un periódico deportivo donde aseguró que dicha Federación quería que los partidos a puerta cerrada los pagara El Tricolor Femenil, dirigido por Mónica Vergara.

"La FMF no tiene injerencia alguna para elegir los partidos donde se deberá aplicar la sanción", señaló el comunicado.

Yon de Luisa desmientE información

Luego de la portada del periódico Cancha de este viernes, donde se aseguraba que la estrategia de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, era hacer que el veto de dos partidos impuesto por parte de la FIFA por el grito homofóbico, lo pagara la Selección Femenil, este desmintió dicha acusación.

Las redes explotaron de forma inmediata luego de dicha portada, que provocó mucha indignación por parte de la afición, donde tachaban de bajeza lo que se rumoraba tras la supuesta exclusiva.

Tras lo suscitado la mañana de este viernes, el presidente de la FMF no tardó en dar la cara y asegurar que no es cierto lo manejado por Cancha.

"No es así, la información no es correcta, estamos esperando a que la FIFA nos indique el detalle de la sanción, hay partidos de la selección femenil y varonil en los próximos meses, aún no sabemos cuándo se aplicarían estos dos partidos", dijo Yon en el programa ´Así las cosas´ de W Radio.

La FMF busca negociar con la FIFA para aligerar la presión por el famoso grito, y este viernes tendrían la reunión entre ambas partes.