Niemann demanda a Carlsen y a Chess.com por acusarle de hacer trampas

CHICAGO (EFE).- El estadounidense Hans Niemann demandó este jueves al noruego Magnus Carlsen, campeón mundial, y a la plataforma Chess.com por las acusaciones de hacer trampas en unas partidas de ajedrez, con el objetivo de recibir una indemnización de cien millones de dólares.



Niemann fue recientemente acusado de hacer "probablemente trampas" más de cien veces, según datos de Chess.com, y el Gran Maestro estadounidense presentó una demanda en la Corte del Distrito del Este de Missouri contra Carlsen, Chess.com y el jugador Hikaru Nakamura, informa 'The Wall Street Journal'.

Según los abogados de Niemann, Carlsen, Nakamura y Chess.com están colaborando para apartar al jugador estadounidense del mundo del ajedrez y en la demanda se destacan las relaciones financieras que existen entre Carlsen y Chess.com, la plataforma de ajedrez líder en internet.

En particular, los legales de Niemann sostienen que Chess.com está apoyando a Carlsen porque la plataforma está realizando una importante inversión económica, superior a los 80 millones, para adquirir la app 'Play Magnus', del campeón noruego.

"Esto no es un juego. La defensa ha destruido la vida de Niemann simplemente porque tenía el talento, la dedicación y la valentía de ganar al denominado 'Rey del Ajedrez'", aseguraron los abogados de Niemann, en declaraciones recogidas por 'The Wall Street Journal'.

Los hechos se remontan al pasado septiembre, cuando Carlsen acusó a Niemann de hacer trampas tras perder contra este rival en partida presencial en la Sinquefield Cup de San Luis (EE.UU).

En ese caso, Niemann, número 49 del ránking mundial, había puesto fin a la racha de 53 partidas sin perder de Carlsen.

Aquella derrota, y las sospechas acerca de su rival sobre el tablero, indujeron a Carlsen a retirarse del torneo después de tres rondas y poco días después a abandonar, en solo dos movimientos, su partida contra el mismo adversario en el torneo Julius Baer por internet.

Niemann, de 19 años, confesó, después del primer incidente, que había hecho trampas en partidas en línea cuando tenía 12 y 16 años, pero negó que las haya hecho jamás sobre el tablero presencial.

La plataforma Chess.com revela, por el contrario, que Niemann hizo trampas más veces y más recientemente de lo que admitió.

En más de cien partidas jugadas en dicho portal, incluidas algunas en torneos con premios en metálico en juego y hasta el año 2020 inclusive, aunque un informe, de 72 páginas, reconoce que no tiene "datos estadísticos concretos de que Niemann hiciera trampas en la partida que le ganó a Carlsen, ni en cualquier otra en ajedrez sobre el tablero".

Chess.com aseguró que no ha recibido ninguna presión del noruego y que no le anticipó ninguna de sus decisiones, además de precisar que Carlsen no tuvo conocimiento de las suspensiones impuestas por la plataforma a Niemann hasta que este mismo las confesó públicamente.

El portal, que asegura tener 90 millones de usuarios, utiliza varios métodos para detectar ayudas externas ilegales en sus partidas, analizando, entre otras cosas, las coincidencias de los movimientos realizados por un jugador con las recomendadas por los módulos informáticos, actualmente imbatibles para cualquier humano.