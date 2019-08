"Niño" Torres se despide de las canchas; "gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz", dice

Fernando Torres afirmó hoy que siempre llevará en el corazón al Sagan Tosu y a su afición, durante una ceremonia organizada por este equipo japonés tras el partido en el que el delantero español se despidió del fútbol profesional.



"El Niño" fue homenajeado este viernes en el Estado de Tosu al término del encuentro de la J-League en el que el Sagan cayó derrotado por 1 a 6 frente al Vissel Kobe de Andrés Iniesta, y con el que el exjugador del Atlético de Madrid pone fin a una carrera de 18 años en la élite.



El club nipón organizó una emotiva ceremonia sobre el césped de un estadio repleto, que incluyó la proyección de mensajes de vídeo de excompañeros de Torres como Steven Gerrard y de algunos de los goles más importantes de su carrera, como el que el ariete anotó en la final de la Eurocopa de 2008 que dio el título a la Roja.



Torres, quien llegó en julio de 2018 a Japón tras cerrar su última etapa en el Atlético, quiso enviar un mensaje de agradecimiento a la directiva del Sagan y a su afición por "toda la confianza" depositada en él y por "recibirle con los brazos abiertos" y "ayudarle a adaptarse a Japón".



Dijo haber aprendido "muchísimas cosas" de sus compañeros y de todos los japoneses, en particular "el respeto a todas las personas y a todo lo que nos rodea", según destacó ante un público que exhibía numerosos mensajes de agradecimiento en español y en japonés hacia el futbolista originario de Fuenlabrada (Madrid).



"Para mí Japón siempre será una segunda casa", destacó Torres, quien estuvo acompañado durante la ceremonia por su mujer y sus tres hijos.



"Lo más importante que tengo es mi familia, y siento que en Japón también tengo una muy grande, que sois todos vosotros. Siempre estaré en deuda con vosotros", señaló.



Asimismo, recalcó su intención de "seguir trabajando con la directiva y los jugadores para conseguir que el club sea un poco mejor cada día, y para que un día pueda celebrar ser campeón", algo que ya había anticipado el pasado junio, cuando anunció que colgaría las botas después de este encuentro de la jornada 24 de la J-League.



Tras su discurso, "El Niño" se abrazó con Andrés Iniesta y David Villa, quienes fueron sus rivales hoy en el terreno de juego y con los que compartió vestuario en la generación de la selección española más exitosa de la historia.



"El Niño" cierra a sus 35 años una trayectoria durante la cual ha logrado dos Eurocopas y un Mundial con la selección, una Liga de Campeones con el Chelsea y una Liga Europa con el Atlético de Madrid, entre otros títulos.



El futbolista, que también ha militado en el Liverpool y el Milan, ha disputado en total 38 partidos con el equipo del sudoeste de Japón, en los que ha anotado 7 goles, el último de ellos el 14 de agosto ante el Kashiwa Reysol en un partido de la Copa del Emperador nipón.





"Gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz"

Fernando Torres, que cerró este viernes su carrera profesional en Japón formando parte del Sagan Tosu, publicó un mensaje en redes sociales en el que se muestra agradecido con su deporte: "Gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz".



Empezó a jugar al fútbol con 5 años con su hermano, y ahora, 30 años después, ha jugado su último partido profesional.



"Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para alguno de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad", afirma.



"Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz", añadió. "Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados".



Torres tuvo también palabras de agradecimiento para los seguidores. "Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador".



"Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición", concluyó.



Torres dijo hoy adiós al fútbol profesional con una dolorosa derrota de su equipo, el Sagan Tosu, por 1-6 frente al Vissel Kobe de Andrés Iniesta, quien participó en tres de los tantos y amargó la despedida de "El Niño" ante su afición.