No descarta Rogelio López competir en la Súper Copa

El piloto Rogelio López es uno de los más competitivos en el automovilismo deportivo mexicano, prueba de ello es su récord de más victorias en la categoría de los V8 con más de 25 triunfos.

Rogelio estuvo presente en la competencia de Súper Copa que tuvo lugar en Guadalajara y habló de su futuro en el deporte motor mexicano.

"La verdad no conocía el auto, me pareció muy bonito, el ruido que hace es espectacular y pude ver que es una categoría que no solamente tiene a pilotos consagrados, sino también a gente muy joven que son el futuro de nuestro automovilismo", dijo López refiriéndose a la categoría del campeonato organizado por Michel Jourdain Sr.

Consultado sobre si su presencia en tierras tapatías era para interiorizarse sobre la Copa Mercedes-Benz y en relación a la posibilidad de participar en la misma dijo, "soy un piloto nato y no descarto la posibilidad de correr en Súper Copa, aunque la situación del país está difícil, no desechó esa opción y vamos a ver qué sucede".

El conductor hidrocálido dijo que ya tiene planeado el 2021, "los planes están hecho, pero solamente Dios sabe que puede pasar. En los papeles ya sé que haré el año que viene, pero en este 2020 era igual y con esto de la pandemia todo se vino abajo, ojalá que lo que tengo planeado salga como se tiene pensado, y como lo dije anteriormente, puedo estar en cualquier categoría porque me atrae el olor a gasolina", expresó el piloto de Aguascalientes.