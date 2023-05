"No ha sido un día estupendo, pero no estoy demasiado preocupado", dice "Checo" Pérez

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que este viernes logró el séptimo tiempo de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó que para él "no ha sido un día estupendo", pero que "no" está "demasiado preocupado".

"No ha sido un día estupendo en lo que al ritmo del coche se refiere; creo que el primer entrenamiento libre fue algo mejor que el segundo", comentó 'Checo', nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco); que que este viernes había sido cuarto en la sesión y que es segundo en el Mundial, con 105 puntos, a catorce del líder, su compañero, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este viernes fue el más rápido de la jornada.

"Después de los cambios que hicimos en el coche tenemos numerosas cosas que revisar antes de la 'cuali' del sábado", apuntó el mexicano de Red Bull, en referencia a la calificación de este sábado, que podría ser decisiva con miras a la carrera del domingo, en las estrechas calles de Montecarlo, en las que el año pasado logró una de sus seis victorias en la categoría reina; en la que suma 30 podios.

"Me sentaré con el equipo y repasaremos todo, porque cada mili-segundo aquí puede marcar la diferencia. Son sólo pequeñas cosas, no hay nada importante; así que no estoy demasiado preocupado", comentó el bravo piloto tapatío, que este año ganó en Arabia Saudí y en Azerbaiyán, donde repitió -en el circuito urbano de Baku- la victoria lograda en 2021.

"Va a ser un gran reto, meternos en la calificación; va a ser una sesión interesante", apuntó.

"Debemos asegurarnos de colocar los neumáticos en la ventana (de temperatura) adecuada, en el momento justo; y lograr dar la vuelta perfecta aquí", recalcó 'Checo' Pérez este viernes en Mónaco.