No habrá estacionamiento para el 'Monday Night' de NFL en el Estadio Azteca

Si planeabas recrear algunas de las famosas parrilladas que semana a semana se organizan en los estacionamientos de los distintos estadios de la NFL, te tenemos malas noticias para el partido en México.

El regreso de la liga a nuestro país, no vendrá con la famosa tradición estadounidense de asar carnes y tomar cerveza en las horas previas al partido pues el Monday Night en el Estadio Azteca no contará con estacionamiento abierto al público en general.

Debido a esto, las personas que acudan al encuentro entre los Chiefs y los Chargers deberán de hacerlo en transporte público o utilizar algunos de los múltiples estacionamientos remotos que los organizadores establecieron.

Como medida preventiva para garantizar condiciones de movilidad en la zona sur de la Ciudad, el próximo lunes 18 de noviembre fueron programadas rutas de transporte especiales que facilitarán el traslado de los asistentes con boleto del evento, desde estaciones remotas hasta el Estadio Azteca y viceversa.

El costo de los autobuses será de 100 pesos por persona y solo podrán utilizarlo los aficionados que muestren boleto para el partido.

El dispositivo es encabezado por la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi). Los espacios que se habilitarán como estaciones remotas tendrán corridas cada 20 minutos aproximadamente y estarán ubicados en:

--Auditorio Nacional

Av. Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo

--Plaza Carso

Lago Zúrich 245, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo

--Expo Santa Fe

Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Álvaro Obregón

--Estadio Olímpico Universitario CU

Av. de los Insurgentes Sur S/N, Universidad Nacional Autónoma de México CU, Ciudad Universitaria

Autobuses de servicio especial circularán con horarios de salida de las estaciones hacia el Estadio Azteca de 14:30 a 18:30 horas, y del Estadio Azteca hacia las estaciones de 22:00 a 23:30 horas.

De esta forma, la experiencia de la NFL en México, no podrá ser total pues el famoso tailgate no estará permitido. A cambio habrá algunas fiestas privadas de patrocinadores.