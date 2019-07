"No hay caso Neymar", dice el presidente del Barcelona

Poco antes de la presentación oficial del holandés Frenkie de Jong como jugador del barcelona, el máximo mandatario azulgrana compareció en el Auditorio 1899 del Camp Nou para hablar sobre el futuro deportivo del club ahora que ha asumido el cargo de vicepresidente deportivo tras la dimisión de su predecesor Jordi Mestre.



Más allá de los cambios organizativos en la junta directiva, el nombre de Neymar apareció en muchas de las preguntas que Bartomeu contestó durante la rueda de prensa.



Sobre un presunto interés del club azulgrana por la incorporación del brasileño, el presidente respondió: "Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain y sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso".



Bartomeu negó que el argentino Lionel Messi le haya pedido el fichaje de su excompañero: "Es una leyenda urbana; lo sé porque lo he leído en la prensa. Messi nunca pide jugadores. Los jugadores siempre quieren jugar y quieren jugar en un buen equipo".



Reiteró, en cambio, las alabanzas que hace unos meses ya dijo sobre Ousmane Dembélé al señalar que, en su opinión, es mejor que Neymar.



"Sí (creo que Dembélé es mejor que Neymar). Siempre he dicho que Dembélé es un jugador joven, talentoso, diferente y a mí me gusta cómo es. Le considero una de las figuras del fútbol actual y queremos que lo desarrolle aquí. Cuando sale Dembélé todos estamos atentos porque siempre pasan cosas", agregó.



Por ello, Bartomeu defendió la continuidad del extremo francés y del brasileño Coutinho, dos jugadores "fundamentales deportivamente y para los técnicos".



Otro de los jugadores que pretende el Barcelona es el central del Ajax, Mattihjs de Ligt. Bartomeu no dio pistas sobre el futuro del zaguero holandés y se remitió a las declaraciones que hizo hace unas semanas.



"Sigo sabiendo donde jugará y no puedo decir nada más. Pertenece al Ajax. Sé donde jugará, pero no lo puedo decir", insistió el presidente azulgrana.



Llegue o no De Ligt, el directivo que no estará presente en las próximas presentaciones de jugadores del primer equipo será Jordi Mestre, que el pasado miércoles presentó la dimisión por "discrepancias" con el área deportiva, según desveló Bartomeu en su comparecencia.



"Hace unos días fuimos a comer y me explicó que quería dejar la vicepresidencia deportiva del club. Por varios motivos, entre ellos la discrepancia con el área deportiva y también por el cansancio después de tantos años. Entendí perfectamente sus motivos", reveló Bartomeu.



Con la marcha de Mestre, ya son cuatro los vicepresidentes que han dimitido bajo el mandato de Bartomeu, tras el adiós de Susana Monje (26 de noviembre del 2016), Jordi Vilarrubí (1 de octubre del 2017) y Manel Arroyo (16 de julio del 2018).



En este sentido, Bartomeu negó que exista "una crisis" en el seno de la junta directiva y lo achacó "a algo habitual en un equipo que existan altas y bajas".