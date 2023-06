No hay injusticia en caso del equipo de nado artístico: Ana Guevara

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL). – Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se pronunció ante la demanda que interpusieron las seleccionadas mexicanas de nado artístico por retirarle las becas.

Guevara afirmó que "ya cumplí" con lo que determinó el juez (dar apoyo económico en junio), aunque quiso dejar claro que "no es un revés para Conade, no es un golpe para mí, me dio la razón el juez al decir que estoy impedida legalmente (de entregar becas), tuvo que venir por mandato de un juez a mí me toca respetar la normativa de la institución y la ley estamos en eso".

Ana reiteró que tras la polémica con las 'sirenas mexicanas' "no veo cuál es la injusticia", existieron varios señalamientos en su contra, aunque insiste que no se le entregan becas a los atletas de disciplinas acuáticas debido a que debe cumplir con una ley, pero desde su perspectiva la demanda que interpusieron las deportistas al organismo genera una impresión al resto de los deportistas.

"Estamos exentando a 12 y entonces el mensaje para el resto (de atletas de disciplinas acuáticas) es que puedes violentar la regla y puedes tener el beneficio", dijo la directora.

La exvelocista indicó que no se está yendo al fondo del caso en las entregas de la beca porque "la regla está publicada en el diario oficial de la federación es vigente, no la inventé", así que de una vez dejó claro que los resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 no son contemplados en la entrega de becas.

"Se determinó que los Centroamericanos no se tabulaban para beca, porque nos íbamos a meter un atropello interno porque el evento siguiente (Panamericanos) lo tenemos a meses, (esto provocaría) hacer un reacomodo de becas para en dos meses un cortadero de becas", sentenció Guevara.