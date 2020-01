No hay vetos en la selección, pero hay que ganarse la convocatoria: Yon de Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que en estos momentos "no hay ningún veto, para ningún jugador en la Selección Mexicana", pero "los llamados se ganan con lo que los jugadores hacen dentro y fuera de la cancha".

Esto, con respecto a la supuesta sanción que hay para Miguel Layún y Javier Hernández, por indisciplina en concentraciones del cuadro nacional.

El directivo, en entrevista con ESPN, fue a fondo. "En la Federación, al día de hoy no tenemos ningún veto en las convocatorias y éstas son responsabilidad total de Gerardo Martino (técnico nacional), van de la mano de Gerardo Torrado (director deportivo de la FMF) y avaladas por un servidor como presidente de la Federación Mexicana de Futbol".

Aclaró que, a pesar de esto, los llamados se deben de ganar con buenas actitudes dentro y fuera de las concentraciones. "Eso sí puedo decir, que todas las convocatorias hay que ganárselas, y lo que hacen los jugadores con cómo se comportan dentro del campo y fuera de él. Todo suma. 'El Tata' fue al decir que cuando hay algún castigo o alguna reprimenda interna, así se quedará, de forma interna".

Miguel Layún dijo en la final pasada entre Monterrey y América, que en Selección Nacional lo habían apuñalado, que lo habían traicionado y ante la esto, De Luisa respondió: "Ojalá que todo eso que haya dicho Layún, lo aclare algún día por el bien del grupo y por el bien de él mismo y de la Selección Nacional. Lo conozco desde hace tiempo, él me marcó pero no tocamos el tema".