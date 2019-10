No hubo acoso a jugadoras del Puebla, determina la Comisión Disciplinaria

Luego de la investigación la Comisión Disciplinaria consideró que no debe de existir ningún tipo de sanción por lo sucedido en el partido de Liga MX Femenil.

En un partido correspondiente a la jornada 17 la polémica se suscitó en un momento en que el cuerpo arbitral inspeccionó los uniformes. Por protocolo el cuerpo arbitral debe observar si las jugadoras no llevan algún tipo de objeto ya sea en la camiseta o short.

Jugadoras del equipo de Puebla acusaron al árbitro de acoso pues ellas alegaban que no podían mostrar la parte interior del short puesto que no llevaban licra; la insistencia de la inspección por parte del árbitro solo logró que la situación se mal interpretara.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros determinó que ninguna de las dos partes actuó de mala fe y que se tomarán medidas como incluir por lo menos una mujer en el cuerpo arbitral para que no se repitan este tipo incidentes.