No importa que sea Segunda División, tenía que volver a Europa: Nacho Ambriz

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Quince años después, Ignacio Ambriz vuelve a Europa para continuar un sueño que inició junto a Javier Aguirre, como su auxiliar en Osasuna y Atlético de Madrid.

Nacho se va al "Viejo Continente" para dirigir al Huesca de la Segunda División de España. Aunque muchos lo ven como un retroceso, para el estratega mexicano es un paso importante en su carrera.

"Nunca me entró la duda y siempre dije que aunque fuera a Segunda yo me iba. Era la oportunidad que estaba esperando. No pienso en si mi nivel va a bajar o no", declaró Ambriz en conferencia de prensa.

Siguiendo la lógica de su maestro y amigo, Javier Aguirre, Ambriz confía en que su retorno al futbol europeo pueda abrirle las puertas de la Selección Mexicana.

"Cómo le pasó a Javier Aguirre, ¿por qué no? Esperemos que las cosas nos salgan bien y que llegue la invitación para dirigirla, pero hay que entregar resultados; la Selección ahorita está en buenas manos", comentó.

Ambriz, extécnico del León, habló también sobre el fichaje de José Juan Macías con el Getafe de España, jugador que tuvo en La Fiera y que destacó con buenas actuaciones.

"No tengo duda que le irá bien en Europa. Es un chico con muchas inquietudes y ganas de trascender. Tiene una gran capacidad. Espero poder enfrentarlo en un futuro", comentó entre risas.