"No llena mis expectativas", dice Van Basten sobre Edson Álvarez

A pesar de que la prensa de los Países Bajos han elogiado la campaña que lleva el mexicano Edson Álvarez con el Ajax de Amsterdam, hay a quienes el examericanista no les llena las expectativas.

Marco Van Basten, leyenda del futbol holandés y del mismo Ajax, señaló en un programa de entrevistas del país europeo, que el volante no llena sus expectativas, culpándolo de los últimos resultados obtenidos por el club, que apenas le ganó al Lillie en la Europa League y empató a un gol con el PSV en la Eredivisie.

Mas las críticas no se las llevó Álvarez solamente, sino a varios jugadores del cuadro holandés. "El Ajax jugó contra el Lille y contra el PSV mal y se debió en parte al medio campo, pero también ves que Rensch está en el lateral derecho, Timber en la central Gravenberch y Álvarez en el centro del campo: no son los mejores futbolistas. No son los jugadores fuertes del Ajax".

Al mexicano le otorgó un poco más de palabras: "Edson Álvarez no es un chico que juegue fácilmente en posesión, no me gusta su labor en la cancha".

En esta campaña Álvarez ha jugado 15 juegos de liga, dando dos asistencias y en la Europa League ha estado en dos encuentros.