"No me fijo en los récords", dice Swiatek tras ganar su cuarto Grand Slam

PARÍS, Francia (EFE).- Con su tercer título de Roland Garros conseguido, su cuarto Grand Slam, la polaca Iga Swiatek aseguró que no se proyecta en el futuro y, mientras muchos le auguran un palmarés brillante, señaló que no se fija en récords.



"No miro el futuro, estoy contenta con lo que voy haciendo. Solo pienso en mejorar cada día, pero no me fijo objetivos de récords que lograr", afirmó la jugadora de 22 años tras haberse impuesto en la final a la checa Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-4.

La tenista de Varsovia alabó el nivel de su rival, que le obligó "a dar el máximo", pero se mostró satisfecha "de la solidez en el tramo final" que le permitió evitar la remontada de la checa.

"La he visto remontar y por un momento me he pensado que podía pasarme, así que me he concentrado en cada punto. Creo que le he permitido acercarse demasiado y podía haberlo lamentado. Afortunadamente todo ha salido bien", comentó.

La polaca señaló que esta victoria es "la más difícil" de las tres que ha tenido en París.

"El año pasado tenía que confirmar que el primero no había sido casualidad. Pero ahora venía con una temporada más dura, por las lesiones, la presión de defender el título,... Tenía que controlar todo eso y ha sido muy difícil", indicó.

Afianzada en el número 1 del mundo, Swiatek aseguró que no quiere saber si está formándose un "big 3" femenino con ella, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina.

"Eso son cosas de los periodistas yo solo me concentro en mi trabajo y no miro a las otras", dijo.

La polaca reiteró su mensaje de apoyo al pueblo ucraniano y que "el mundo del tenis tiene que estar unido y hacer lo posible para parar la agresión de Rusia".