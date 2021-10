No mezclamos las competencias; mañana es una final: Javier Aguirre

En el Apertura 2021 de la Liga MX, Rayados suma cuatro derrotas consecutivas y no gana en casa desde el 22 de septiembre, cuando vencieron 2-0 al Toluca. Situación que de inmediato pone al América como favorito; sin embargo, en Monterrey confían en alzarse con el título de la Concachampions.

Javier Aguirre habló en el Día de Medios, previo a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf y comentó que están felices del compromiso que encararán mañana ante las Águilas en el BBVA.

"Nosotros no mezclamos las competencias, cada una tiene su particularidad y no mezclamos sin pensar que pasa en la liga, estamos muy ilusionados. Tenemos una oportunidad de agregar un título más a esta institución, cuando eliminamos a Cruz Azul supimos que llegaría este momento y no miramos el pasado", aseveró el estratega de La Pandilla.

El "Vasco" comentó que: "Duván Vergara está siguiendo el protocolo que indica la Concacaf y hay que esperar si tendrá actividad". Asimismo se negó a ponerse la etiqueta de favoritos.

"El equipo está contento de estar aquí, llegamos por méritos propios y estamos muy ilusionados. Ustedes son los que dan el favorito, yo a mí equipo lo vi con ganas y mañana presentaremos a los mejores 18 y trataremos de ganar la final. Obligados estamos siempre a dar nuestro esfuerzo, sea la competencia que sea. Lo seguiremos haciendo en el paso más difícil", declaró.

También habló sobre Santiago Solari, técnico del América, a quién enfrentó en la Liga española y ya ha enfrentado en la Liga MX.

"Santiago es un grandísimo entrenador y mejor persona que sabe hacer su trabajo. Tiene números impresionantes desde que llegó a México, tiene un gran curriculum como jugador y técnico... Conoce la liga mexicana, habla por sí sola su labor. Es un caballero", aseveró.