No nos falta futbol, nos falta gente: Miguel Herrera

Miguel Herrera lo acepta; "No tuvimos un buen partido".

Trata de defender a Roger Martínez: "No tuvo un mal juego, pero hay que evaluar a todo el equipo".

Y justifica: "No es que nos falte futbol, nos falta plantel".

Herrera debe de reconocer, que su equipo no vive su mejor momento: "No tuvimos un gran partido, pero teníamos una ventaja importante que debíamos cuidar con todas las ausencias; tenemos que jugar con la gente que hay".

El equipo mexicano, "manejó el marcador y así tenemos el pase; esto fue de dos partidos, hicimos bien el trabajo de local, y ahí están las consecuencias. Hay ausencias y volteas a la banca y no encuentras como modificar el planteamiento, pero los muchachos quieren, tienen ganas, sabemos lo que queremos".

Las críticas van hacia Roger Martínez, quien se mostró displicente en el terreno de juego: "Roger no tuvo su mejor actuación.... Si quiere seguir debe mejorar, pero se debe de evaluar a todos... Sí, Roger está en el ojo del huracán, pero vamos a evaluar todo".

No quiere hablar de refuerzos por ahora: "Eso se tiene que hacer al terminar este torneo. Ya habrá momentos para juntarnos para que se vea más fuerte el equipo.?"Tenemos que enfrentar el torneo con lo que tenemos".

-¿Le falta futbol al América?

"No falta volumen de juego, nos falta gente, estamos cortos de jerarquía, tenemos muchos chavos... y les falta. Esta situación no es la idónea, hay que mejorar para cambiar la fisonomía del equipo".