No nos gusta perder, nos vamos molestos: Ignacio Ambriz

El técnico de León va paso a paso, por eso, aunque parece que la ventaja que le sacó el Puebla en el duelo de ida por los cuartos de final del Guard1anes 2020, es poco (2-1), se dice molesto, porque "no me gusta perder".

El juego fue difícil, "al recibir un gol de vestuario, eso a ellos los anima bastante. Nos desesperamos y cae el segundo de ellos en contragolpe. Dos errores que costaron caro".

León anotó un tanto al finalizar el primer tiempo que fue clave, pero lo mejor del equipo se vio "en el segundo tiempo cuando modificamos el parado, pero no fuimos contundentes. Faltan 90 minutos, donde todo puede pasar".

Muchos dirán que los Esmeraldas tienen la serie en la bolsa: "No me voy confiado, el rival cuenta, hace su trabajo y le da resultados. Nosotros debemos de mejorar, jugar más como en el segundo tiempo y estar pendiente de su contrataque".

Al final, aclara, "perdimos, y no me voy tranquilo, el futbol es de ganar y no hemos ganado. Desde Cruz Azul no habíamos perdido".

En el vestidor hay frustración; "Les dije (a los jugadores) que faltan 90 minutos, no podemos decir más, estamos calientes. Tenemos que mejorar, vamos perdiendo. Si queremos ganarle al Puebla tenemos que ser el León que hizo 40 puntos".

Recalca: "Perdimos, y si nos duele, esto molesta, pero quedan 90 minutos donde podemos recuperarnos".



Reynoso, contento con el resultado

Juan Reynoso, técnico del Puebla, se va contento por el triunfo conseguido ante el León, "seguro que ellos no se fueron bien, no les gustó para nada perder el invicto", pero sabe que esto no está finiquitado: "En León será una guerra, ellos nos querrán meter en el terreno que más les acomode".

La Franja es el equipo de menos presupuesto de los 12 que entraron y de los ocho que quedan, mas el peruano señala: "No somos víctimas, pero podemos decir que las injusticias nos fortalecen. Veo a los muchachos muy fortalecidos con esto, y se entregan como si cobráramos lo mismo que los que pagan más. Hoy podemos decir que somos muy competitivos".

Con el corazón por delante: "Tenemos un corazón... enorme, por no decir una grosería. Hoy le ganamos al mejor equipo del torneo y de lejos. Pero la eliminatoria es de 180 minutos y siempre se define en los últimos 30 del segundo juego. Estamos más vivos que nunca".

Señaló que su Puebla, "es un equipo equilibrado, más allá que muchos digan que somos defensivos. Vamos a ir a León respetándolo, con sus variantes y el técnico tan inteligente que tiene. Nosotros debemos hacer daño, la eliminatoria no se va a quedar como está. Tenemos que salir a hacer goles y aprovechar el escenario".