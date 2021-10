"No pierdo la esperanza de recibir apoyo económico de BC", dice Aremi Fuentes

Aremi Fuentes, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 informó que al día de hoy ninguna autoridad del gobierno de Baja California se ha puesto en contacto con ella sobre el apoyo económico de 50 mil pesos que le prometieron y donde solo le dieron un cheque simbólico.

Sin embargo, en entrevista con medios en Palacio Nacional al finalizar la entrega de estímulos económicos que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la deportista aseguró que no pierde la esperanza de que antes de que termine el gobierno de Jaime Bonilla se cumpla con lo que prometieron.

"La verdad es que no he tenido ninguna llamada por parte del Instituto del Deporte de Baja California y del gobierno del estado. Como lo he dicho en otras entrevistas, la verdad es que puede que me den largas, ya en un par de semanas se van, pero al final de cuentas solo fue una simulación y no tenía nada que perder, no tenía el cheque en físico y bueno, espero que haya una respuesta antes de que se vayan".

Al ser cuestionada si el gobierno incumplió, Fuentes señaló que "Sí, se me entregó una simulación de cheque lo cual estoy esperando si tengo respuesta positiva por parte de las autoridades".

"Lo único que he hecho es contar la realidad de lo que pasé como deportista. Es muy lamentable que gobiernos como el que está actual en Baja California no nos valoren como atletas en Juegos Olímpicos, ya que le entregamos horas de entretenimiento, días y años para lograr ir a Juegos Olímpicos y una medalla histórica para Baja California, más siendo la primera mujer con una medalla de bronce, se me hace una falta de respeto y por eso lo hice público", agregó la medallista.

Fuentes Zavala se mantiene positiva y espera que las autoridades le puedan cumplir con el recurso, "ya sé que han pasado más de dos meses, pero aún no pierdo la esperanza de que me den una respuesta, la verdad".

En el Patio Marino de Palacio Nacional, la medallista olímpica consideró que no fue una falta de respeto el que el presidente López Obrador no se haya tomado una foto con los galardonados, pues indicó que el Ejecutivo federal es un funcionario muy ocupado y confió que más adelante se pueda tomar una foto con él.

"El solo hecho de habernos entregado ese estímulo la verdad es que se agradece muchísimo al Presidente y a la directora (Ana Gabriela) Guevara de tomarnos en cuenta. La verdad es que me siento muy contenta. Obviamente todo esto nos motiva para seguir adelante, que nos valoren de una u otra manera y estoy contenta con este acto".