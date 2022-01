"No podemos acostumbrarnos a perder", sentencia Marcelo Méndez

El técnico del Atlético de San Luis, Marcelo Méndez, considera que la expulsión sobre Javier Güemez cambió el rumbo del partido ante los Bravos de Juárez en el estadio Alfonso Lastras (0-1).

"Fueron dos tiempos distintos. La expulsión marcó un antes y un después en el juego. Generamos situaciones de gol, pero nos está costando convertir y después de la expulsión se hizo muy difícil, el equipo tuvo carácter, pero fue complicado con uno menos", declaró el uruguayo.

El timonel del conjunto potosino se dice preocupado por la falta de gol, pero considera más relevante lo anímico después de tres derrotas consecutivas en el arranque del Clausura 2022.

"Preocupado por no encontrar el gol. Era un rival directo y volvimos a perder y la preocupación esta, pero estamos confiados en el trabajo que hacemos. Hay que trabajar en lo anímico, porque después de varios golpes duros el autoestima comienza a decaer.

"Nadie quiere vivir esto. No hay que recordar viejos recuerdos, no podemos acostumbrarnos a perder. En estos momentos es donde se ven las personas, en la adversidad", aseveró.

Sobre el enfado de la afición, Méndez entendió la molestia y dijo que la única solución de revertir es trabajando.

"Uno entiende la molestia de la afición, nos duele, pero se entienden sus actitudes. Tenemos que seguir trabajando, no conozco otra solución. Estamos adoloridos, pero hemos demostrado ser combativos y tenemos que volver a eso", concluyó.