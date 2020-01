No podrá Chivas postergar juegos

GUADALAJARA.- A partir de este torneo, Chivas tiene en su plantel la base de selección nacional que participará en el Preolímpico.

Ricardo Peláez es consciente y declaró que buscarían la recalendarización de los partidos donde resulten afectados, sin embargo, Yon de Luisa descartó esa posibilidad y confirmó que llegarán a otro tipo de acuerdos con los rojiblancos.

"Esa solución es del pasado, el día de hoy el reglamento eso ya no lo contempla, pero lo que sí, seguramente como el día de hoy que estuvimos trabajando, en particular Gerardo Torrado, con la directiva del Club Guadalajara, llegaremos a soluciones que sean de beneficio mutuo, en ese sentido me deja muy tranquilo. Juntos, seguramente tendremos una gran selección".

Ambas partes son conscientes de lo importante que será el certamen y ya han comenzado a entablar diálogo con la directiva del Rebaño.

"Gerardo Torrado estuvo reunido hoy con él [Peláez]y con Luis Fernando Tena y demostraron en la reunión un gran apoyo y me parece que el apoyo es hacia los dos lados, nosotros entenderemos los motivos de los clubes y los clubes entienden el nuestro, al fin del día, aún con la complejidad de los calendarios y respetando los intereses de las dos partes, estoy convencido de que podremos llegar a tener un muy buen arreglo, que nos garantice una selección extraordinariamente competitiva".

Habrá negociaciones especiales para convocatoria de los jugadores que jueguen en Europa.

Una de las incógnitas más grandes para la convocatoria al Preolímpico es la participación de los jugadores juveniles que militan en el futbol europeo. Yon de Luisa, admite que estos casos serán llevados de forma especial y personal.

"En el caso de los jugadores que están fuera del futbol mexicano, es especial. En diciembre logramos el apoyo de todos los equipos de la liga mx y que obviamente son la gran base para prestarnos jugadores para este torneo, en los otros casos se estará manejando de manera personal, esperemos que los grandes jugadores que tenemos fuera de México y que dan la edad para el Preolímpico, vengan".